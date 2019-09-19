繼卓雷蒙格林、柯瑞兩大勇士球星宣告想打明年東京奧運，又一個NBA頂級球星喊話了！上周閃電來台兩天一夜的拓荒者後衛利拉德表示，希望可以入選東京奧運美國隊，問題是他算不算在美國男籃總管柯蘭吉洛的「黑名單」內呢？

「我願成明年美國隊其中的一份子，更計畫在東奧出戰，」被問到假如真的入選美國男籃12人名單，他的目標為何？利拉德回答，「當然是幫美國男籃奪下金牌！」畢竟美國隊在今年世界盃只拿史上最差第7，「救贖」之旅勢必展開。

有趣的是，利拉德原本就在今年世界盃美國隊的32人大名單當中，結果他選擇退出，先是跑去跟「小皇帝」詹姆斯一起拍電影「怪物奇兵2」，接著發行自己全新饒舌歌曲專輯，最後舉辦亞洲行，分別來到台灣與大陸進行球鞋代言。

不過柯蘭吉洛先前曾經放話，說自己一定會記住今年原本在大名單內，卻因故選擇退出的眾家球星，照常理來說，利拉德應該也算在這份柯蘭吉洛的黑名單之中，如今他表態明年想打奧運，屆時美國隊勢必再次選他，恐怕充滿懸念！

(中時電子報)