高血壓、高血糖、高血脂是造成心血管疾病的凶手，其中又以高血脂最可怕，一般人很難自我檢測，即使注意運動和飲食控制，仍難躲過其威脅。醫師指出，罹患高血脂有多達8成是基因影響，因此想靠多運動、飲食清淡改善，這觀念大錯特錯，吃藥控制才是正道。

根據衛生福利部統計，每年有多達2萬1000多人死於心臟病、1萬1000多人死於腦血管疾病，兩疾病分別高居10大死因第2名及第4名。而「高血脂症」指的是血液中的膽固醇、三酸甘油脂過高，也是導致心臟病、腦血管疾病的重要主因之一。

中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長黃柏勳表示，很多人認為罹患高血脂症不用吃藥，只要多運動、飲食清淡就能控制，是相當常見的錯誤迷思。他指出，運動、飲食清淡確實是良好的生活習慣，但高血脂症的發生有高達7至8成是基因搞鬼，飲食僅占約2至3成，因此臨床上經常有患者明明體型不胖，也有定期運動、飲食健康仍然罹患高血脂症，必須靠藥物控制。

亞東醫院心臟血管內科主治醫師莊文博認為，每個人都應該知道自己的膽固醇數值，才能確保身體健康，根據歐洲心臟學會今年最新公布的治療指引，壞膽固醇應盡可能越低越好，同時公布安全性研究證明即便壞膽固醇數值非常低，也不會影響健康。

莊文博說，最新版本指引不僅將總膽固醇大於310mg/dL、壞膽固醇大於190mg/dL、血壓大於等於180/110mmHg、單純家族性高膽固醇血症、糖尿病等5類高風險患者的壞膽固醇標準從100mg/dL降至70mg/dL；更將曾發生心肌梗塞、中風、糖尿病伴隨視網膜病變、腎病變等極高風險患者標準，從70mg/dL降至55mg/dL，提醒民眾務必與醫師討論選擇合適的藥物治療並持續用藥，才是遠離心血管疾病的根本之道。

(中時電子報)