郭台銘在國民黨內初選輸給韓國瑜，並於國民黨31位大老登廣告後，退出國民黨，最後更是退出總統大選連署。趙少康昨（18）日在《趙少康尹乃菁觀點》中爆料指出，郭台銘有特別說，「我對韓國瑜沒有任何不愉快！」

趙少康在節目中回顧郭台銘12日中秋節前一晚赴趙少康家中拜訪，希望趙少康出任競選總幹事，趙少康開出兩條件，亦即要柯文哲當副手，以及100萬份連署書。趙少康也提到16日晚間，郭台銘、郭守正以及郝龍斌再度到他家，告知將退出參選總統。

趙少康在節目中指出，郭台銘會不會幫助韓國瑜？不知道，可能要一點時間，還要看韓國瑜本身的表現，順其自然！

尹乃菁認為，韓市長公開講話都很漂亮，可是就當事人本身來說，每個人都有情緒、都有心結！並且，韓國瑜私底下功夫其實做的不夠足，大家才都會有點滴在心頭，但也不會說破！

趙少康則透露，郭台銘有特別說，「我對韓國瑜，沒有任何不愉快！」，亦即對韓國瑜本身，郭台銘沒有任何問題！沒有個人恩怨，原來也是真的想幫助韓國瑜，包括到高雄投資啊等等，郭台銘向趙少康強調，「我跟韓國瑜個人沒有任何恩怨！」

(中時電子報)