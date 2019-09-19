也是SOD情節！男女病患白天看對眼，病床晚上就發出怪聲。有醫師上節目分享，醫院半夜有男病患消失，沒想到護理師最後在女病患的棉被裡發現，讓掀開棉被的護理師相當害羞。

醫師陳俊宇在《醫師好辣》節目中分享，某次值班時，半夜有男性病患突然失蹤，卻都找不到，大家深怕病患有什麼不測，焦急的找著...這時突然有在病房的家屬表示，某病房的床位有怪聲音。

護理師前往查看，直接掀開發出怪聲的病床，赫見失蹤的男病患和女病患「衣服沒穿很多的躺在一起」，護理師當時還以為是性侵事件，男方才很不好意思的開口說明，「我們在一起了」，讓在場眾人都感到非常傻眼。

醫師解釋，這對男女病患原本住在不同病房，兩人都是比較輕微的病症，這兩人經常吊著點滴在陽光室聊天，聊著聊著就看對眼了，短短2~3天就在一起，後來男方先出院，隔天就以家屬的身分回來陪女病患相當有趣。

(中時電子報)