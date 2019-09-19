時代力量今天晚間發出新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一。黃國昌則透過臉書回應，「毫無所悉」，因為，還在忙正事，真的毫無所悉。對此，綠黨桃園市議員王浩宇狠酸：「你們黨內是飛鴿傳書嗎？」

黃國昌針對黨中央點名研擬徵召參選2020總統，他表示已數次重申立場，目前以國會的工作以及台灣要一個新國會為最重要目標。

黃國昌說，今晚他關心的問題是，華映宣告破產，臺灣銀行主辦的67億元聯貸、與華映員工的薪資債權，能否獲得確保？如何要求華映高層與大同高層，負起責任，而非擺爛給國庫負擔。

不過，除王浩宇狠酸：「你們黨內是飛鴿傳書嗎？」，網友也跟進表示：「典型的：「辭讓再三，勉強上場」開始了。看來時力黨中央應該會努力徵召三次，然後黃國昌才會嬌羞表示同意。」、「時力只能拿到兩席不分區的話，一席要保留給婦女名額，如果國昌老師要一席，徐永明就OUT了，所以徐主席推國昌老師選總統，自己就可以列不分區第一名啦！總統肯定是選不上的，明年1月後，國昌老師要找新工作啦！」。網友推想超犀利，一語刺中時代力量高層可能的暗鬥。

(中時電子報)