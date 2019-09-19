家境貧寒，人生規劃上真的要考慮孕育下一代？近日一名清寒女大生PO文抒發心中永遠的痛，描述自己從小到大，因為家中經濟狀況遭旁人嘲笑的心路歷程，她更激動怒訴：「我有意識以來沒有一天不恨我爸媽的」。女大生PO文一出，引起網友熱烈討論。

該名女大生在網路論壇「 Dcard 」發文，標題指出「殘窮的人幹嘛生小孩」，內文寫道「又殘又窮，又不戴套，生小孩才在那邊，里長幫忙、大家捐款～讓自己小孩當低收入戶很驕傲？」她痛批「都沒錢生活還管香火？」

女大生指出自己從小就因為家貧而遭到周遭訕笑，她舉例說自己國小參加田徑隊，被體育老師笑鞋子是雜牌；國中申請午餐補助時被同學發現，被恥笑三年。高中時，老師竟然在同學面前，直接將她是屬於低收入戶名單公開念出來，讓她繼續被看不起三年。

接著她大學時，念不到一年直接放棄，原因還是因為家裡窮得要死，「我邊打工、還要給父母錢、自己的生活費等等」，這些經歷都讓她感嘆：「沒錢不要生，生下來把痛苦分擔給小孩，真的非常混蛋」。

貼文一出，引起網友們論戰，有人認同她的看法，表示「爸媽問題真的很大」、「認真的覺得不要窮養孩子，何必讓他們一起吃苦」。不過，也有蠻多人持不同看法，批評說，「別瘋狂抱怨自己的父母，他們有少生四肢給妳？」、「雖然我家也很窮，但是我感謝爸媽把我生下來」、「我覺得至少他們沒有棄養，妳最大的問題是心態上的調整」。還有人指出最有問題的是來自求學階段時遇到的歧視與霸凌，「是都剛好遇到不友善的老師跟同學吧…」。

女大生以自身經歷PO文怒指，殘窮的人幹嘛生小孩？（圖/摘自Dcard）

(中時電子報)