一名黃姓少女放學回家後，因尿急放下書包後，隨即奔向廁所，但這一進去就超過10分鐘，媽媽上前敲門卻沒反應，打開一看竟發現女兒躺在地板上一動也不動，送醫後不治，死因揭曉卻讓媽媽崩潰。

綜合陸媒報導，事件發生在大陸江西，黃姓少女9月1日開學日返家後，急忙奔進廁所，超過10分鐘卻始終沒出來，媽媽急忙上前敲門也沒反應，開門一看，女兒已經倒在地上，嘴唇發黑，沒了氣息，送醫後不治，但令人不解的是，女兒身體一向健康，沒有重大疾病，回家時也都好好的，為何突然死亡。

送醫不治後，醫師只表示是猝死，原因不明，讓父母無法接受。回家之後，發現樓梯間與廁所出現一股異樣的噁心刺鼻味，父母驚覺事情不單純，報警處理，警方到場用化學儀器檢驗後，才發現全都是「硫化氫」搞的鬼，死亡少女體內也檢測出硫化氫反應。

原來女兒在校期間，因為家裡馬桶不通，母親請工人來疏通，工人將電瓶水倒入馬桶內，疑似因為這樣，電瓶水內的稀硫酸與鐵製下水管產生化學反應，製造大量的硫化氫，造成返家急忙跑廁所的女兒中毒身亡。

事後工人遭拘留，但因證據不足而獲釋，工人也表示相當愧疚，會盡力彌補受害家人的遺憾。

(中時電子報)