周杰倫（周董）與五月天阿信合作新單曲〈說好不哭〉，16日晚間11點MV上線後，不到2天時間YouTube破千萬觀看次數、登上熱門排行第1名，在大陸QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等3大網路音樂平台，數位單曲銷售突破800萬張，進帳2400萬人民幣（約新台幣1億488萬元），包括台、港、澳、新、馬等地數位串流排行榜全面第1名，十足展現周董天王實力。

周董和阿信陸續還原合作過程，阿信說到，當天是金曲獎，起源於周杰倫一句話「哎唷～今天晚上要不要來合唱一下」，阿信爽快答應「好啊，我晚上頒個獎就過去。」典禮結束後阿信輕裝潛入杰倫的錄音室，「偌大的公司，只見到作詞人方文山、錄音師Gary、還有大家的哥中之哥。那是大家少有機會看到的杰倫，一個存在了20年的卻不輕易示人，在錄音室裡專心致意，全神凝聚的周杰倫。」

周杰倫（周董）與五月天阿信合作新單曲〈說好不哭〉。（杰威爾音樂提供）

阿信說，「看見密密麻麻的編曲軌道，若沒有看到分軌上，一字排開數十軌親自演唱的細膩和聲，你不會知道他花了多少時間在作品上」。有趣的是，阿信在金曲獎和「緋聞網友」蔡依林擁抱、下一秒見周董，網友虧阿信：「抱完Jolin見周董，好奇是什麼感覺。」

(中時 )