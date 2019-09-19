高英旭硬把酒店名片塞給具荷拉，藝聲幾度出手阻止。（圖／翻攝自韓網pann）

韓流天團SUPER JUNIOR主唱成員藝聲，近日突登上韓國論壇pann的熱門討論帖，一則「救過具荷拉的藝聲」文章被網友熱議，原來是有人翻出11年前的節目片段，發現當時具荷拉似乎被男星高英旭「騷擾」，而藝聲立刻就跳出來替女方解圍，超MAN舉動被網友狂讚相當帥氣。

SUPER JUNIOR和高英旭、張東民2008年曾一起主持韓綜《偶像軍團紅了！她》，其中一集找來KARA的具荷拉、韓勝妍、歌手Joo等女星來節目配對約會，藝聲和具荷拉組成CP，當他們正約會時，主持人高英旭突冒出來干擾他們，接著遞了一張酒館名片給具荷拉，並說「覺得荷拉可愛才給的，不要誤會」，當下看得出具何拉有點不知所措，藝聲也出手阻止高英旭，但高英旭仍堅持要給女方，而具荷拉接過名片一看，發現高英旭在名片背面寫下自己的電話，不禁引人聊想，最後藝聲就向具荷拉討過名片，一把將名片撕碎，替對方緩解如此尷尬的情景。

藝聲最後把寫著電話的名片撕碎，被網友狂讚帥氣。（圖／翻攝自韓網pann）

而當時具荷拉出道不久還未成年，面對前輩疑似騷擾的舉動，應該還不敢反抗，所幸藝聲跳出來解圍，如今網友翻回片段就大讚「哇 這樣做真的超帥」、「藝聲作為後輩，把前輩的名片拿過來撕掉絕對不容易，明顯是知道高英旭的為人如何，才這樣就女生的」、「撕掉名片確實很帥」。

事實上，高英旭是知名韓團Roo’Ra成員之一，2012年因為性侵未成年少女被判刑，出獄後還要配戴電子腳鐐3年，成為史上首位「腳鐐韓星」，至今仍無法復出演藝圈，而節目該片段被挖出後，不少人就留言批「看來高英旭早已名聲在外」、「把酒館名片和自己電話交給未成年人，一看就知道打什麼心思」、「真令人作噁」，意外再掀起討論。

(中時電子報)