遭擊落的印度米格-21戰機，巴國原宣傳是梟龍的戰功。

今年2月底發生在印巴邊界克什米爾的2場空戰中，印度的米格-21戰機遭擊落，當時雙方為了面子發動大規模宣傳吹噓戰果。不過，事過境遷之後，印巴兩國官方與軍方的動作終於慢慢地讓實際的戰果浮現，擊落印度米格-21的並非原先巴國所聲稱的JF-17梟龍戰機，而是F-16，這個事實讓當時極為興奮大陸網民非常失望，而曾因此吹捧梟龍戰機的陸媒則頗為尷尬。

今年2月底印巴在克什米爾空戰結束後立刻各自宣稱獲勝，數日後印度被迫承認米格-21遭巴國F-16擊落，但墜機前還是發射飛彈擊落巴國F-16戰機。巴國則聲稱其梟龍戰機除擊落米格-21之外，還擊落印度一架Su-30MKI及一架直升機。兩國媒體隨著宣傳戰漫天加碼，軍方甚至各自製作戰功紀念臂章，事後證明這全是一場打腫臉充胖子的宣傳戰。

由大陸授權予巴基斯坦製造的JF-17梟龍戰機，最後證實並未擊落米格-21，讓大陸軍迷頗為失望。（圖／美聯社）

據《新浪軍事》報導，巴基斯坦空軍近段時間製作的紀念碑和相關電視節目來看，曾經被歸於由大陸設計並合作製造的梟龍戰機首個擊落戰果已被「沒收」，並安排在了美製F-16戰鬥機的頭上。當時巴國不願承認F-16戰果是因為與美國之間購機合約中只限於防衛使用，現在事過境遷，總算還原了實戰真相。但當時因首個擊落戰果而在航空展上聲名大噪的梟龍戰機，則只能讓大陸軍迷們空歡喜一場。

巴基斯坦穆沙夫基地的紀念碑上特別強調擊落米格-21戰果為F-16戰鬥機和AIM-120導彈取得。（圖／新浪軍事）

報導說，巴基斯坦空軍事在出戰前做過周密規劃，以戰鬥機和預警機的密切配合進行越境轟炸和誘騙擊落，當時梟龍和F-16應是共同出擊。從巴基斯坦獨立日前後空軍打出的慶祝看板上的F-16佔主要地位，加上穆沙夫基地的紀念碑上特別強調該戰果為F-16戰鬥機和AIM-120導彈取得，證實了最擊落米格-21的戰果是F-16之功。

巴國當時的做法除了有為梟龍戰機宣傳的作用，也可能是避免美國在克什米爾空戰後的施壓，甚至不排除是巴基斯坦空軍內部爭功。而在大陸方面，梟龍的假戰果讓媒體與網民極為興奮，熱烈討論梟龍性能如何優異，甚至參與研發戰機方之一的四川成飛集成科技股份有限公司股價接連開紅盤，連續2天出現漲停板。

至於另一架證實被擊落的印度米-17搜救直升機，最後也證實是被印度友軍火炮擊落，連番的烏龍茲事體大，難怪印度軍方要大力吹噓戰果，畢竟戰場失利，嘴上還是有機會吹贏的。

(中時電子報)