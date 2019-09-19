《殺人回憶》原型兇手終於找到了。(取自韓網)

經典電影《殺人回憶》改編自韓國著名懸案華城連環殺人事件，該事件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，共有10名女子受害，僅1人倖存，加上行兇過程幾乎都是先姦後勒斃，在當時的韓國引發極大轟動。而此案兇手人間蒸發近30年，近日終於找到了，韓國國立科學搜查研究院從罪犯資料庫中發現與案發現場相同的DNA，確定犯人就是已入獄服刑的年約50多歲的李某。

華城連環殺人事件是從1986年9月，一位從女兒家回家的女性被殺害開始的，1991年4月，另一位從女兒家回家的女性遭性侵後被殺害，期間共發生了10起案件，僅1人倖存。當時警方投入180萬人進行搜查，但受當時搜查方式所限，兇手一直沒有被找到。

如今兇手浮出檯面，據悉，就是在1994年犯下殺人案的李某。據ETtoday報導，後來更有韓媒起底他1994年所犯下的慘案，應該就是「清州殺人案」。當年30歲左右的李某，因為不滿妻子吵架後離家出走，又遭年僅20歲的小姨子上門痛罵，憤而在小姨子水杯中下藥迷姦，性侵得逞。

後來小姨子醒來後失控狂哭，李某更因害怕惡行曝光，拿起鐵鎚往女方頭部痛砸後，再將對方勒斃，而李某也因為此案被判處無期徒刑，因此目前仍在獄中服刑。

(中時電子報)