世界上究竟有沒有「好兄弟」，一直是人們爭論的焦點。一名女網友就表示，自己有位女同學有陰陽眼，某天女同學來她租屋處休息，女同學從廁所出來後，突然問她說「妳家很多人哦...」，讓原PO嚇壞了，沒想到之後結局神逆轉，讓原PO大喊好想死。

女網友在《Dcard》PO文，表示上學空堂時，一名有陰陽眼的女同學到她租屋處休息等上課，一進門之後，女同學隨即借用了廁所，她則躺在沙發上爽滑手機。沒想到女同學從廁所出來時，突然冒出一句「妳家很多人哦」，當場從沙發彈了起來，連手機都摔了出去，腦中甚至已經在考慮要不要搬家，但又被怕收取高額違約金，瞬間閃過很多人生跑馬燈。

看到原PO不對勁的樣子，女同學尷尬表示：「不是啦，我是說，妳漱口杯上牙刷一大堆，是怎麼回事」，讓原PO當場差點昏倒，直說：「乾！那是我媽跟我姊來找我的時候留下的」。

原PO在文末不滿抱怨：「好一個陰陽眼同學，把我嚇得魂飛魄散」，2萬網友看到也笑翻，紛紛表示：「手機才想罵髒話」、「內心戲很足XD」、「上次男友突然大喊一聲旁邊有人，轉頭一看才知道他在吃雞...」、「會不會是看妳嚇到，朋友趕緊改口啊」。

(中時電子報)