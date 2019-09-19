「無情真實的未來預測」預估國會席次，藍綠都不過半。（翻攝自「無情真實的未來預測」網站）

距2020立委選舉日期愈來愈逼近，藍綠力拚席次，有網站預估的國會席次，國民黨和民進黨都未過半，台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨則有4席次，可望成為第3大黨。

「無情真實的未來預測」預估各政黨的席次分別為，

國民黨：區域37、不分區16

民進黨：區域41、不分區11

民眾黨：區域0、不分區4

時代力量：區域0、不分區3

無黨聯盟：區域1、不分區0

PTT網民貼文指出，其實這應該不會是最終預測，而是這個時間點上的情勢，未來還有更多事件：高市議會、立法院期、香港11月的選舉，還有就是民進黨開始只針對韓國瑜的猛攻，這些事件都還沒有加進去。

網友說：「他是隨時更新的，裡面有更新紀錄。」「之前好像有KMT過半的預測，這次下修了。」、「他的預測有一定的準確性，但是10天前會關閉，這10天若發生重大事件（例如：2016.1.15周子瑜事件）則會產生一些變化，是有參考性的網站。」

(中時電子報)