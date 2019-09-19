南韓著名電影《殺人回憶》、戲劇《信號》改編自令人聞風喪膽的「華城連環殺人事件」，至今33年未破獲，成為始終未解的歷史懸案。韓媒昨（18日）晚間速報，目前在犯罪數據庫中一位A某與嫌犯的DNA比對一致，此消息一出，引發全韓民眾高度關注，成為入口網站熱搜榜第一名，也讓長達33年的懸案終於露出一線曙光。

警方表示，雖然案發當時有找到菸頭、毛髮，但因為科技不發達，所以無法查明真相。據韓媒報導，凶嫌A某在1993年對小姨子犯下性侵、殺人及棄屍等罪行於1995年被法院判處無期徒刑，目前在南韓清州獄中服刑。而華城連環殺人事件2006年已過了法律追訴期，不過南韓警方表示，此案與公訴時效無關，將針對案件全力進行調查，將在19日上午南韓時間9點30分召開記者會說明。

1986年至1991年間於南韓京畿道的華城連環殺人事件，該案在5年內共有10人受害，1人倖存，兇手手段相當殘忍，先是綁架再性侵最後用內衣褲勒死對方，更在女性下體塞入桃子、圓珠筆、叉子、湯匙、襪子等物品，最老的受害者高齡71歲，當年動員205萬名警察與軍隊，搜查約2萬多個嫌犯，鑑定570組的DNA，卻始終抓不到凶手，成為南韓10大兇殺案之一，更被翻拍成《殺人回憶》、《岬童夷》、《信號》、《隧道》等影視作品。

(中時 )