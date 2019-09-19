越捷航空與你一同體驗越南蘊藏的豐富文化。圖：越捷提供

為了推廣「魅力越南」觀光計畫，越捷航空揭開秋季旅行的序幕，祭出百萬張0元起（稅費外加）國內優惠機票，邀大家一同體驗越南蘊藏的豐富文化，即日起至9月19日與9月24日至26日，每天下午1~3點銷售。所有優惠機票適用於越捷之內航線，機票使用時間自2019年10月10日至2020年3月28日。

目前，越捷共經營7條航線往返台灣及越南，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市，以及台北／台中／高雄－河內航線；同時，將於今年12月19日起開通台北-峴港直飛航線，為第8條連接台灣及越南之航線。

越捷目前執飛129條航線，每天營運400個航班。廣闊的飛行版圖連接數個越南主要城市，包括河內、胡志明市、峴港、芽莊、富國島與大叻，提供旅客最便利的飛行體驗。

越捷航空副總經理阮清山 （Nguyen Thanh Son）表示：「滿足旅客需求永遠是越捷航空最重要的使命，旅客皆可透過越捷航空輕鬆往返越南國內城市，如榮市、清化、海防市、邦美蜀市、波來古市、芽莊與峴港等地。透過越捷航空的不定期推出之優惠機票，不但能刺激淡季旅遊商機，亦可幫助旅客降低部分旅行費用，期望來自世界的旅客都有機會來體驗越南多元的文化風情，留下最美好的回憶。」

0元機票旅客可透過越捷官網www.vietjetair.com，或下載手機App - Vietjet Air購買。

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