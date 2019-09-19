黃韻玲18日出席門諾基金會的「送愛偏鄉，好好吃飯」公益短片發表記者會，黃韻玲提到9年前曾有躁鬱症，「很多原因是來自於自己的不安靜、睡不好，工作多，後來是靠正常的休息讓自己更好，有很多人更需要大家關心、我們是有能力自主」，所以需要多關心需要被關心的人。她日前從威尼斯參加影展返台，笑說：「頭很痛，每天睡10幾個小時補回來。」

被問及好友袁惟仁（小胖）的近況，她表示最近有個群組會是有關袁惟仁的，「還沒找到時間去看他，目前為主自己不是第一線，有些朋友會說有跟他媽媽聯絡，希望大家加油」，她與陸元琪持續保持聯絡，中秋節也有互相祝賀、送禮。

而黃韻玲在記者會上說：「我現在是奶奶了喔！」讓眾人驚訝，她表示其實這次去偏鄉探望長輩，在外聊天時竟被小孩子誤認是70幾歲的奶奶，哭笑不得，而她的22歲兒子目前有個穩定交往的女友，但她目前還不想抱孫子，「之前演舞台劇時抱別人的小孩，那感覺太慈祥了，我還沒準備好」。

(中時 )