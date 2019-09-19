美國聯邦準備理事會今天一如預期，決定降息0.25個百分點，這是今年第2次降息，希望藉此延續經濟擴張局面。華爾街股市一度跌勢加重，但終場道瓊與標準普爾500指數由黑翻紅。

聯準會降息一碼後，因未表明將再降息，失望性賣壓出籠，道瓊指數一度下跌約210點，後來逐漸走高，終場由黑翻紅，以上漲36.28點作收，漲幅0.13%，收在27147.08點。

標準普爾500指數小漲1.03點，或0.03%，收在3006.73點；那斯達克指數下跌8.62點，或0.11%，收在8177.39點。

(中央社)