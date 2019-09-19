索羅門群島承認陸 美將重新評估援助承諾 08:162019/09/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國國際開發總署（USAID）高級官員今天表示，索羅門群島本週與台灣斷交轉而承認中國後，美國將重新評估提供這個太平洋島國的援助。 路透社報導，國際開發總署亞洲局代理助理局長史蒂爾（Gloria Steele）出席聯邦眾議院外交委員會的預算聽證會時，議員問起2020會計年度是否會提供索羅門群島任何援款，她回答說：「我們正在重新評估目前對索羅門群島的承諾。」 史蒂爾沒有多作說明，記者查詢美國目前對索羅門群島的援助詳情時，國際開發總署也未立即回應。 (中央社) #群島 #索羅門 #索羅門群島 #美國 #國際開發 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 不是說有隱憂…美軍仍購陸無人機 原因曝光了 - 國際 死後世界也好擠 港驚人墓地照曝光 - 國際 美海軍首鬆口 拍到UFO是真的 - 國際大事 - 中國時報 75國AI監控人民 最大技術供應商竟是它 - 國際 索羅門群島承認陸 美將重新評估援助承諾 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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