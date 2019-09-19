美國國際開發總署（USAID）高級官員今天表示，索羅門群島本週與台灣斷交轉而承認中國後，美國將重新評估提供這個太平洋島國的援助。

路透社報導，國際開發總署亞洲局代理助理局長史蒂爾（Gloria Steele）出席聯邦眾議院外交委員會的預算聽證會時，議員問起2020會計年度是否會提供索羅門群島任何援款，她回答說：「我們正在重新評估目前對索羅門群島的承諾。」

史蒂爾沒有多作說明，記者查詢美國目前對索羅門群島的援助詳情時，國際開發總署也未立即回應。

(中央社)