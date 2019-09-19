@中國時報

中職冠軍隊Lamigo桃猿7月宣布啟動轉賣程序，接手企業昨天浮出水面。日本《產經體育》報導，樂天集團與桃猿球團交涉順利，可望以11億日圓（近新台幣3.2億）入主，成為中職第一支外資球隊。桃猿領隊劉玠廷證實「確有此事」，中職聯盟也表示收到球團報告，今天上午11時由桃猿與樂天召開記者會公布。

6年多前發生的「廣大興案」震驚全台，菲律賓馬尼拉地區初審法院18日宣判，8名涉案菲國海巡人員殺人罪成立，刑期8至14年。被告全體另須支付民事賠償與精神損害賠償，合計10萬披索（合台幣6萬元），惟被告律師被告是執行公務，會提起上訴。

中信兄弟球星「恰恰」彭政閔今年引退，昨日是他的新莊球場最終戰，彭政閔生涯首戰就是從新莊球場出發，在這座球場創造不少回憶。富邦悍將為了感謝彭政閔19年來的付出，由副領隊陳金鋒代表送上禮物。

鴻海創辦人郭台銘棄選2020總統後，重獲國民黨好評。韓營及國民黨主席吳敦義18日都表示希望向郭董請益。國民黨中常委也建議，由吳敦義率中常委集體拜會郭董，力圖團結。但是幕僚蔡沁瑜昨表示郭董不願重回國民黨，還嗆韓「不需安排會面」。

@旺報

中美官員預備周四會面，為10月中美新一輪貿易談判鋪路，對中美談判，美國總統川普再次釋出訊號，他表示，中美可能在明年11月美國總統大選之前達成協議；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也對中美經貿前景大吹暖風，他表示，目前「風中散播一種樂觀氣氛」。

沙烏地阿拉伯石油基礎設施上周末遇襲的影響可能波及整個亞洲，已造成大陸國內成品油價旋即上揚，大陸國家發改委18日宣布，92號汽油每升上漲0.1元（人民幣，下同）；95號汽油每升上漲0.1元；0號柴油每升上漲0.11元，若按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將多花大約5元，本次調價是今年第11次上漲，今年汽油累計每噸上調590元，柴油價格累計每噸上調570元。

美國近來依據《台灣關係法》售台F-16V戰機、M1A2艾布蘭坦克等武器引發北京抗議，指控美方違背中美之間的《八一七公報》。不過近期解密的白宮文件顯示，美國同意減少對台軍售的先決條件，是中國承諾持續以和平方式為基石，解決兩岸分歧；學者解讀，美國在此時解密雷根備忘錄，潛在涵意是指兩岸和平基石已然動搖，希望兩岸能坐下來協商，而非單方面指責中國大陸破壞台海和平。

反修例示威活動仍未平息。香港政府昨宣布，基於整體公眾安全，原訂10月1日在維港舉行的國慶煙火匯演取消。這是香港1997年回歸至今，第三次取消國慶煙火活動。行政會議召集人陳智思表示，政府認為向示威者做出更多讓步、滿足其提出的更多訴求無絲毫益處，日益暴力的抗爭活動不可能在短時間內停止。

@工商時報

台積電董事長劉德音18日指出，人工智慧（AI）及5G將為產業帶來新突破，台積電認為摩爾定律仍然有效，包括5奈米明年將加速產能擴增，3奈米研發進度超乎預期，2奈米亦進入路徑搜尋（path-finding）。台積電將迅速釋放半導體創新能量，未來若每個人口袋都有一台量子電腦，台積電一定不會缺席。

中美科技摩擦越演越烈，在此緊張氛圍下，大陸網信辦18日宣布，一年一度世界互聯網大會將於10月20日至22日登場，並透露如蘋果、高通、微軟等深受貿易戰影響的美國科技巨人都將赴中參與，預料各界關注的資訊安全和5G發展將成為本次會議焦點。

華映發言人黃世昌表示，公司聲請的緊急處分因已到期，而且不得再延，在喪失緊急處分保護狀況下，各個債權人均已陸續取得執行名義並聲請強制執行，導致公司的各項設備、土地、資產均已遭到法院查封。

全球信評機構惠譽國際亞太區主權評等分析師費安德（Andrew Fennell）18日表示，台灣主權評等AA-展望穩定，在惠譽下調今（2019）年全球經濟成長率的同時，台灣的預測值還逆勢上調至2.2％，是亞洲唯一受惠中美貿易戰的經濟體。

(中時電子報)