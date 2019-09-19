網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

對於韓朱配，儘管前新北市長朱立倫多次表示不要位置，一定幫忙，但媒體輿論就是緊抓這個議題不放。有網友表示不解，為何非要韓朱配不可？就有網友表示，高雄市長韓國瑜非要抓住朱立倫背後，是為將發生的未來做準備，可說是在下好大一步棋。

從國民黨立委江啟臣喊出韓朱配後，僅管朱立倫再三表示不要位置，一定幫忙，但這議題始終如影隨形，從未間斷。對此，網友批踢踢就好奇，韓國瑜為什麼非要朱立倫不可。

網友jeromeshih就在批踢踢分析，「原本郭出來選可以把敗選的責任推給郭，現在郭不選了，在韓粉中永遠不會錯的韓自然要有另一個代罪羔羊，朱可能是下一個，看看朱，有這麼大的榮幸可以當副總統，結果朱居然不答應，如此就無法產生最佳組合，這樣敗選自然就要承擔責任了！只是為何沒問造成現在這現象是誰弄的，應該才是要承擔責任，當然朱在初選被邊緣，現在當然是說合作可能實際不擔任職務的方式來做，只是未來會如何演變就看雙方出招，不知大家覺得呢」？

底下網友也紛紛表示，「敗選怪副總統不怪總統也真是了不起了，如果朱這麼重要，你推朱韓配，我就投給國民黨」、「侯不會搶黨主席啊，但朱可能搶，現在叫朱來當副手就是完全斷了朱當黨主席的路」、「想找墊背的 又可以排除黨主席選舉」！但也有網友認為朱立倫真的為了國民黨團結，不會計較任何位置，韓國瑜是誠心請人家幫忙。

而對於國民黨黨主席議題，資深媒體人康仁俊在政論節目《關鍵時刻》表示，在郭台銘要退出國民黨之際，網路上盛傳千人萬人入國民黨活動，這就是爭奪權利的開始，這些入黨的黨員，要鞏固的是誰？對現任黨主席吳敦義來說，可是一場黨主席保衛戰。

(中時電子報)