台灣紡織業不斷創新，機能布料深受國際大廠歡迎。7家業者本週在紐約拓銷並拜訪客戶，以虱目魚鱗製成的紗線、具防蚊抗菌功效的布料搶攻商機，在時尚重鎮開拓藍海。

自2011年起，財團法人中華民國紡織業拓展會固定籌組流行性紡織品美國專案拓銷團，協助業者開拓市場。拓銷團去年9月首度利用駐紐約辦事處舉辦展示洽談會，今年再次舉行，展示新品之餘也接洽潛在買主，省去奔波時間。

拓銷團16日抵達紐約，瑞佳數位、誠佳科紡、佳長貿易、彩昱企業、晶安、寧美、纖宇企業共7家業者除拜訪品牌廠商，今天也在駐紐約辦事處展示會與買主進行商務洽談。

纖宇主打從虱目魚鱗提煉的紗線，製成的布料含膠原蛋白，具保溼、防臭及抗紫外線等效果，主要應用在貼身衣物與寢具上。由於紐約比台灣乾燥，敏感性肌膚容易發癢，業者認為「把保養品穿在身上」是頗具吸引力的行銷口號。

纖宇負責人林榮隆受訪時說，時下服飾品牌都要求永續環保，虱目魚鱗從廢棄物化為機能性布料，兼具功能與環保題材，即使成品售價高30%至40%，仍有客戶願意下單採用。

佳長則看準登革熱衍生的商機，以化學模擬菊花萃取的防蚊成分，應用在衣服布料上。經過約15年改良，防蚊布料又添加防塵(蹣)、抗菌、防臭功能，去年取得美國環境保護署（EPA）認證，獲得愈來愈多服飾品牌商青睞。

生產商捷鼎國際商貿有限公司總經理吳志祥表示，隨著全球氣候暖化，家長擔心小孩被蚊蟲叮咬，防蚊布料有「天時」加持，逐漸打開童裝與戶外用品市場，美國廠商十分感興趣。

美國市場對台灣紡織業具有舉足輕重的地位。據官方進出口貿易資料，今年上半年，美國是台灣紡織品第3大出口市場，出口總值3.48億美元，年增1%，是台灣紡織品前5大出口市場中唯一正成長的國家。

駐美投資貿易服務處主任孫良輔表示，台灣紡織產業鏈完整，容易找到運動、醫療、電子等異業結盟夥伴，加上不斷推陳出新，絕非外界口中的夕陽產業。拓銷團訪美除呈現新品，也能面對面接觸客戶，希望加強媒合，協助業者打開藍海市場。

(中央社)