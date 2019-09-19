鴻海創辦人郭台銘16日宣布不選後，讓國民黨手中的黨紀踩剎車，態度180度大轉彎，國民黨總統提名人韓國瑜也高呼國民黨要團結。但卻有少數黨內人士不滿，其中，國民黨草協聯盟發起人之一的李正皓在政論節目中表示，郭退選後，為何韓民調反而下滑？他直言，正是「郭粉跟韓粉是兩群不同的生物」，並解釋原因。但也招來不少網友批評，「你要奔小英嗎？快呀」。

據國內媒體與綠黨所做的最新民調指出，總統蔡英文和韓國瑜在20到29歲的支持度出現蔡64%：韓17.8%的巨大落差。若是「蔡韓對決」。支持度為蔡49.1%：韓32.2%，在郭柯不選、三腳督告吹後，郭的支持者「未流向韓國瑜」，也為韓的民調曝警訊。

對此，李正皓在政論節目《關鍵時刻》表示，對於近日多份民調，他分析，「世界末日分兩種，一種是鐵達尼式的世界末日，一種是龐貝城式的世界末日，差別在鐵達尼號的世界末日，在沉船的前一刻大家都知道船要沉了，龐貝城的世界末日，火山爆發的前一刻，龐貝的每個人都沉醉在狂歡氣氛」。

李正皓強調，很多人都知道「郭粉跟韓粉是兩群不同的生物，腦袋結構根本上就不一樣」。更說，即便郭不選，郭選票也不會回到韓國瑜身上。他分析，「郭台銘不選唯一的可能，只會造成韓國瑜跟蔡英文的民調越拉越大」。

他認為，「韓國瑜常遲到、罵TNND這些對知識藍來說都不是最大的問題」，最關鍵的是，連「政通人和」這四個字都做不到，「已經踩到知識藍最大的底線，因此，「他們怎麼可能打從心底認同韓國瑜是一個領導人」。

而李正皓早在17日即於臉書PO文，闡述自我觀點。指出韓國瑜的「鋼鐵韓粉」不是防民進黨的，是防過去幾個月的「假想敵」，至於是誰？他點名，馬英九、郭台銘、黨內高層權貴…。

此話一出，引來許多網友撻伐，「小李子，通告費很重要？『禮義廉恥』加油！」、「你跟王字輩的並無不同，跟風打韓一切只為立委名額」、「你要奔小英嗎？快呀」。

(中時電子報)