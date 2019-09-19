根據非政府組織「人權觀察」最新發表的一份報告，亞馬遜地區的森林砍伐大部分是由複雜的犯罪網絡完成，與企業結盟實現他們的目標，甚至殺人也在所不惜。

「杉樹黑幫：暴力和有罪不罰如何推動巴西亞馬遜地區的森林砍伐」報告記錄28件謀殺案，大多數發生在2015年之後，這些幫派分子不只破壞森林，且將受害者視為犯罪活動的障礙。

大多數死者是原住民或反對非法開採木材的當地社區成員。

報告還指出，波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的行動，使捍衛森林者處於更加脆弱的地位，加大巴西實現減緩氣候變遷目標的難度。

人權觀察（Human Rights Watch）為完成報告，訪問了170多人，包括馬蘭豪州（Maranhao）、巴拉州（Para）和宏東尼亞州（Rondonia）的60名原住民和居民，以及巴西利亞和亞馬遜州的數十名公務員，聚焦於專門從事木材開採的犯罪團體的行動。

負責這份報告的人權觀察高級研究員穆尼奧斯（Cesar Munoz）指出，這些團體並不是唯一破壞森林的人，但由於破壞程度的影響，以及對當地人和環境稽查人員使用恐嚇和暴力，使得他們成為最危險的行動者。

穆尼奧斯表示，目前這些犯罪幫派最喜歡的是杉樹（Ipe）。他們通常在公家土地上活動，雖然最初的目的只是在活動地區砍伐最有價值的樹木，最後卻為徹底毀壞森林和將其改造成牧場開通道路。

木材開採需要複雜的物流操作和足夠的資金，因為必須支付活動中使用的設備，如鏈鋸、拖拉機和卡車，以及聘用當地勞工。

開採木材後，必須「洗」木材，意即偽造來源以允許商業化。為此，犯罪組織必須與木材公司合作，而最常見的方法是偽造在允許採伐的森林地帶開採木材的文件。

穆尼奧斯指出，通常在這些地區獲授權經營的伐木公司會高估珍貴樹木的數量，目的是允許從其他地區非法採伐的樹木進行來源登記。

犯罪幫派從森林裡開採所有有價值的樹木後，在森林中留下小的間隙，變得更加容易發生火災，然後開始森林砍伐進程的新階段。

沒有了植被，就可以種牧草，把牛隻帶到這個地區。所以在許多情況下，犯罪團體會與地理參考公司掛勾，偽造土地證明，將被侵占和砍伐的公家土地賣給第三者。

根據報告，有罪不罰助長了森林的破壞。人權觀察組織引用天主教土地牧育委員會的數據指出，過去10年，巴西有300多人在亞馬遜地區因土地和自然資源使用發生衝突被殺害，其中只有14起案件獲審判。

人權觀察組織指出，與謀殺有關的有罪不罰現象，主要是由於警察沒有進行適當的調查，甚至謀殺地點在城市內或離警察局不遠，也視而不見。

報告指出，波索納洛的當選有利於亞馬遜地區的森林砍伐，現任政府積極削弱巴西執行環境法的能力，減輕非法採伐木材者面臨的刑責，與2018年同期相比，2019年前8個月的環境違法行為罰款，下降了38%。

(中央社)