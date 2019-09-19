美國之音今天報導，大陸建政70周年國慶前夕，黨媒代表人物、《環球時報》總編胡錫進對上網太慢公開發出抱怨聲。胡錫進18日在他的微博中寫道：「國慶日快到了，上外網極其艱難，連《環球時報》的工作都受了影響。我個人覺得這些過了，在此提點意見，希望得到傾聽……」

胡錫進上述微博言論，發出兩個小時後就自行刪除了，不過，大陸官媒代表人物公開抱怨大陸互聯網的事件是抹不掉的。美媒報導這則新聞時說，「眾所周知，中國長城防火牆封鎖谷歌、臉書和推特。但是，中國的高級人物公開抱怨上網問題實屬罕見，更何況是中國最多產的官媒報紙的總編輯。」

德國之聲報導「胡錫進抱怨翻牆難，網路『幸福』待提升」表示，2018年3月以來，《環球時報》總編輯胡錫進，頻繁在被大陸防火牆遮罩的推特上，用中文版帳號發帖，表現活躍。然而，「手持尚方寶劍的官媒總編輯」胡錫進，也突然抱怨「上外網極其困難」，要「提點意見」了。

胡錫進抱怨還寫道：「走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱，建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大與成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益大陸國家利益。」

報導稱，胡錫進的說法折射出，大陸長城防火牆何等森嚴。大陸社會和全球互聯網之間目前僅存少許「縫隙」。有輿論認為，大陸的國際化在哪裡？另外還可以看出，大陸的「科學研究」和「國際交流」，實際上長期受到中共國家長城網路防火牆的嚴重制約和影響。

報導還說，隨著中共建政70周年國慶的臨近，越來越多的推特中文帳戶近日反映，中國大陸的VPN正在遭受「大面積封殺」。

對胡錫進的有關言論，民間褒貶不一，因為他是一個極具爭議的人物。法廣報導說，幾天前胡錫進發推，稱大陸「安檢太多，反而不安全」。不少跟帖深有同感，「胡總編這句話還算正常。大陸的安檢真的太多了。」另有網友則說，「老胡開始講人話了，白日見鬼了。」

另外，新華社報導，大陸國家主席習近平16日在天津召開的國家網路安全宣傳周開幕式上，對互聯網則做了「重要指示」稱「要堅持安全可控和開放創新並重，立足於開放環境維護網路安全，加強國際交流合作，提升廣大人民群眾在網路空間的獲得感、幸福感、安全感」。

(中時 )