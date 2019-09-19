立法院8個常設委員會今天舉行召委選舉，藍綠黨團都甲動備戰，民進黨團評估可獲得10席，國民黨團與親民黨團合作有望獲得6席

立法院第9屆最後一個會期8個常設委員會上午9點到12點舉行召委選舉，由於民進黨團在外交及國防、司法及法制委員會具人數優勢，將各提2席召委，其餘6個委員會則各推1席，預估取得10席召委。

民進黨在各委員會規劃人選為，內政委員會李俊俋、外交及國防委員會王定宇與趙天麟、司法及法制委員會段宜康與周春米、經濟委員會蘇震清、財政委員會施義芳、教育及文化委員會李麗芬、交通委員會葉宜津、社會福利及衛生環境委員會邱泰源。

國民黨團部分，將與親民黨團合作，有望取得6席召委，在各委員會人選為，內政委員會林為洲、經濟委員會陳超明、財政委員會費鴻泰、教育及文化委員會禮讓加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅、交通委員會童惠珍、社會福利及衛生環境委員會陳宜民。

(中時 )