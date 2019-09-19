「最強菜農」林佳新參選主軸是「以農為本、傾聽民意」。（摘自林佳新臉書／陳淑娥台中傳真）

台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）藍綠戰將大致抵定，「最強菜農」林佳新將力戰「最強立委」蔡其昌，雖然總統大選國民黨紅黑派成功整合，大老張清堂及顏清標均力挺韓國瑜，挺韓大將林佳新想替韓接地氣，得先尋求地方大老支持。

「最強立委」蔡其昌是清水人，長期深耕海線深受鄉親肯定與支持，更是年紀最輕的立法院副院長，面對藍營人選一變再變，他始終強調，不知道對手是誰，但每天都把對手當成是自己，堅持腳踏實地、一步一腳印，有在做事情，才是鄉親心目中最好的立委人選。

地方人士分析，林佳新標榜庄腳囝仔，高喊基層出身所以能懂農民的心，但由於是空將人選，對地方可以說是陌生，這次總統大選國民黨紅黑派已整合成功、力挺韓國瑜，林佳新雖是挺韓大將，能否間接得到紅黑派大老的支持，仍有待觀察。

林佳新在表態投入一選區後，面對強將蔡其昌不敢輕忽，將積極一一拜訪地方大老，今天上午10點將先拜會台中市議長張清照。

林佳新18日已到國民黨台中市黨部完成入黨手續，參選主軸「以農為本、傾聽民意」，市黨部主委顏文正說，第一選區的有不少農友，林佳新是「最強菜農」，很快能獲地方認同，中央黨部是否提名林佳新，仍在做最後決定。

(中時 )