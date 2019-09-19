半夜常因抽筋痛醒嗎?許多人以為是著涼或缺鈣造成，其實常常抽筋的話，恐隱藏意想不到的5種疾病，如心臟病、糖尿病等，若多喝水、多補充蔬菜、每天曬10分鐘太陽，睡前拉拉腿，仍常抽筋，一個月逾3次，建議看醫生。

《Heho健康網》報導，2017年美國哈佛醫學院、亞利桑那大學研究發現，在美國流行病學的統計中，有3成的人每個月會有5個晚上出現這樣症狀，而且跟一般性的腿抽筋不一樣，持續時間久，第一波疼痛完後還會有「後遺症」感覺，甚至伴隨其他症狀。

其抽筋的症狀為突然劇烈疼痛，持續時間從幾秒到10分鐘，通常疼痛地方是小腿或腳，第一波痛完後還會有餘波疼痛，打斷睡眠，統計同時顯示，腿抽筋跟心臟病、糖尿病、憂鬱症、關節炎、呼吸系統問題這5個問題高度相關，通常抽筋越多次、症狀越嚴重，得到這些疾病的機率就越高。詳細如下:

1、心臟病：腿部動脈栓塞會造成半夜腳抽筋，而動脈栓塞有80％是來自心臟的冠狀動脈，當冠狀動脈有剝離或是堵塞的狀況，就可能會造成下肢的栓塞；高血壓、靜脈曲張、腳踝水腫、心臟衰竭和心絞痛，都可能導致腳頻繁抽筋。

2、糖尿病：高血糖會造成周邊神經病變，導致神經傳導不正常放電、收縮，引起抽筋跟疼痛。

3、憂鬱症：憂鬱症導致自律神經失調，讓腳容易抽筋，而腳抽筋導致睡眠品質不良，也會導致更嚴重的憂鬱症，變成惡性循環。

4、關節炎：抽筋時腳會往上縮，可能會造成腳踝、膝蓋等關節磨損；關節壞損也可能傷害到神經，引起抽搐、疼痛。

5、呼吸系統問題：研究也發現，容易抽筋的人也會有睡眠呼吸中止症問題，呼吸中止，身體自然抽搐來打斷睡眠。

(中時電子報)