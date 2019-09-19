台灣農業採購團今天在美國國會簽署37億美元採購合約，國務院亞太助卿史達偉親臨感謝，強調美台堅實友誼，這是亞太助卿首度在台灣活動亮相，在台索斷交之際，意義深遠。

為增進台美經貿關係，由農委會副主委陳駿季率領的農業採購團今天在美國國會山莊與當地農產公司簽署總額達37億美元（約新台幣1144億元）的農產品備忘錄，購買美國生產的玉米、小麥、黃豆與肉製品。

美國農民因為美中貿易戰蒙受巨大損失，台灣的採購讓主要位於中西部的美國農業州受益，因此今天包括奧克拉荷馬州、喬治亞州、堪薩斯州、明尼蘇達州等美國農業大州超過20位聯邦參眾議員都到場表達感謝。

今天連趕2場國會聽證會的史達偉（David Stilwell）也特別在聽證會結束後趕到現場，並公開致詞感謝台灣。這是美國國務院主管亞太事務的助理國務卿首度公開出席台灣政府舉辦的活動，在索羅門群島政府選擇與台灣斷交的艱困時刻，史達偉的現身意義深遠。

史達偉在致詞時表示，今天的活動是美台堅實友誼的最佳見證。過去40年來，美台建立全面且長久的關係，共享利益與價值。隨著時間的遷移與美台關係的前進，基於台灣關係法與一個中國政策，美台關係更加廣泛與深刻。

他指出，美台在商業、文化與其他關係從未如此堅實，這樣的關係將在台灣關係法的基礎上持續發展，並確保台灣人民持續在國際社會作出貢獻。

陳駿季則表示，這次採購主要是購買高品質農產品，因為數量多，議價空間也大；另方面也希望透過這樣的農產品洽購，讓雙邊貿易關係與其他友誼能更被支持。此次農訪團也與美國農業研究署（ARS）洽談，希望透過台美農業合作，支持台灣農業發展。

對於此次採購項目中包括美國牛肉，陳駿季特別澄清，這些牛肉是原先就能進口到台灣的，政府的美國牛肉進口政策並未改變。

十分友台的美國國會台灣連線共同主席、聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）則表示，今天的簽署儀式正是美台雙邊經貿關係延伸的最佳例證，也期許美台關係未來能持續推進。

眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）也表示，這項簽署代表美台夥伴與友誼關係增長，美國也藉此向全世界所有人傳達一個訊息，那就是美台關係不會動搖，未來只會更為堅實。

(中央社)