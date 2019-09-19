獨派喜樂島聯盟近期猛攻總統蔡英文的論文，質疑蔡的誠信問題。包括前副總統呂秀蓮、政論節目主持人彭文正都公開表態要蔡把論文說清楚。對於蔡論文被緊咬，駐德代表謝志偉今天忍不住挺身護主，「他只看到對小英個人的『深仇大恨』，看不到對『聯共制台』的老K之『同仇敵愾』，實在令人搖頭嘆息！他不得不問：你們瘋了嗎？」。

謝志偉今在臉書PO文，為蔡總統叫屈，稱獨派是良心事業無誤，那，既然敢稱「獨派」，說話多少就要有點良心！他指出，小英就職第一天開始就拒絕了矮化台灣主權的九二共識，至今始終如一，最後，還逼出其「一中同表」的原型，而因此被中共和老K圍毆至今，也始終如一。

結果，一票莫名其妙的「獨派」說她是綠皮藍骨的「蔡英九」，恨之入骨到不共戴天，有道理嗎？！連個「私煙案」都要見獵心喜到硬栽在她身上！簡直比共產黨還共產黨！這叫仇恨，不叫獨派。連李筱峰教授如此苦口婆心，也要被酸，被質疑！這不是獨派，更不是台派，這是「頭殼派」！

他解釋，這些「獨派」一天到晚說，小英「三年來很不好或什麼都沒作！」這些，見仁見智，我不予置評。但說她幫國民黨作國民黨作不到的事、（我看，這些獨派才在作國民黨想作而作不到的事！），又説她轉型正義什麼也沒作、黨產一毛錢也沒要回、一點也沒反共等等，看到睜眼說瞎話到令人髪指的地步，實在難以接受！

謝志偉也貼出一些照片指出，小英總統派出去的外交官到處譲世界看到「TAIWAN」！小英政府的外貿恊會在國外到處讓世界看到「TAIWAN」！台灣企業界、產業界出國參展到處讓世界看到「TAIWAN」！政府、民間聯手在國際上讓「Taiwan」發光發亮！

他忍不住駁斥，這些就只這些所謂鐵桿獨派看不到！我在國外碰到的十個台灣年輕人，有十一個挺小英（十一個，因為有一個興奮到一直結巴重覆，算兩個）。為什麼？因為他們知道、看到、感受到小英的努力和成果！這些鐵桿獨派不是個個都有國際觀嗎？然後他們（不見得是老人）從不跟年輕人交談嗎？

謝志偉質疑，請問，最近三個月，他們有幾天在關心真正台派的人真正該關心的事？然後還和老K、小黃一起嘲笑我們的「芒果乾」！

譲「Taiwan 」在世界各地露出、發光，這些也不是最近才如此，也不是只有我才這麼作（我只是比較大嘴巴，急於和台灣人分享），從2016年520開始，小英政府就在讓「TAIWAN」在世界各地發亮發光，只是並非每次大家都看得到。

謝坦言。當然，人有失手，馬有失蹄，吃燒餅沒有不掉芝麻粒的，這三年總是會有些不能盡如人意之處，但是指稱小英是民進黨總統在作國民黨的事等等，這是欲加之罪，何患無辭！「我只看到對小英個人的『深仇大恨』，看不到對『聯共制台』的老K之『同仇敵愾』，實在令人搖頭嘆息！我不得不問：你們瘋了嗎？」。

他強調，小英若是在作老k的事，請問老k會派我駐德嗎？請問我們政府單位在國外活動會到處看得到斗大的「TAIWAN」嗎？他也呼籲，台灣人，讓我們大歩向前走！他們不轉心，我們就不回頭！

他最後也說，筱峰批評起小英也不曾手軟，但我看到那些「獨派」對他的苦口婆心地回應、解說如此無情、無理，實在不忍！悶在心裡好一陣子的話，全湧了上來，再想到史明、蔡丁貴、王獻極等真正老獨派也免不了被這些人消遣，甚至謾罵，乃有此貼，也是回應台獨聯盟主席陳南天的呼籲。

(中時電子報)