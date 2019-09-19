「求知，哪怕遠在中國！」這是阿拉伯聖訓。現在，西方也效法阿拉伯了。

中國人民大學國家發展與改革研究院、重陽金融研究院高級研究員王義桅今天在中共黨媒《環球時報》撰文表示，起先是羡慕，《紐約時報》專欄作家佛里德曼前些年指出：「當現實有需要的時候，大陸領導人可以修訂法律法規、制定新的標準，改進基礎設施，促進國家的長期戰略發展。這些議題在西方國家的討論和執行，需要花幾年甚至幾十年的時間。」

後來是刺激。西方前政要不斷吐真言，讚賞大陸的同時不忘激勵現任西方領導人。前些年德國前總理施密特曾表示，大陸的持續成功發展不僅解決大陸問題，也為西方走出困境提供啟示。以色列前總統裴瑞茲也說，大陸從貧窮到自立、從貧窮到繁榮，實現著中國夢，走出了中國路。大陸獨特的發展模式對解決中東地區的貧窮、失業、教育和科技落後等許多問題都有著積極啟示、激勵作用。

如今，西方不只是口頭上，而且在行動上；不僅學大陸做法，而且學習大陸改革了。比如，不久前川普宣布成立人工智慧國家委員會，並補貼千億美元給臉書、谷歌等私企搞5G。歐盟學習大陸的產業政策，日本學習大陸一帶一路等等。

王義桅稱，西方學習大陸，首先學大陸治理，其次學大陸創新，再者學大陸制度。非常弔詭的是，西方越想學大陸，越不謙謙虛虛的，還罵大陸，罵的正是想學的！比如，歐盟將大陸定位為「制度性對手」，推出歐亞互聯互通戰略，希望收編一帶一路；美日澳也在印太地區搞基建、民生，學習大陸產業政策，抵銷一帶一路影響。

王義桅表示，西方學大陸，實際上是學習西方遺忘的東西。學大陸，是學自己，是回到初心。產業政策、國有企業、補貼等，哪個不是大陸從西方學來的？西方基督教文明、市場經濟模式、治理模式邊際效用遞減，甚至窮途末路了，不得不學大陸改革。甘心也好，不甘心也好；主動也好，被動也罷，都在借鑒。學習本身是一種創新，而不再是一種模仿。

王義桅不諱言，事實上，西方學習大陸改革較停留在器物層面，制度層面仍然不多，精神層面更稀罕。真正的大陸改革精神西方怕是學不了的，那就是「苟日新，日日新」的文明底蘊，全心全意為人民服務的宗旨，這其實是他們最需要學習的。

(中時 )