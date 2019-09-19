林懷民的《關於島嶼》獲選英國衛報舞評家票選「21世紀頂尖20舞作」。雲門因演出這個作品，獲頒英國國家舞蹈獎的「最傑出團隊獎」，周東彥也以《關於島嶼》的投影設計，獲得英國劇場投影設計大獎的「光明騎士獎」。

英國衛報18日發布該報舞評家票選的「21世紀頂尖20舞作」。林懷民的《關於島嶼》獲選第14名。

衛報表示，此為林懷民為雲門舞集所編作的最後一個作品，顯示他長年累積的功力，以及讓人驚嘆的想像力。這齣獻給他的故鄉台灣的頌歌，將編舞、景象、口白和印刷體文字編織得天衣無縫，不管是對鷺鷥、戰爭、城市生活，還是對大海的冥想，九段神秘、詩意的篇章飽含精鍊、優雅、稠密的意象，有如漢字本身。

《關於島嶼》2017年底在台灣首演後，已巡迴美、英、德、法、俄羅斯與葡萄牙，獲得好評。

近年炙手可熱的加拿大編舞家克利絲朵．派特，以《Betroffenheit》在「21世紀頂尖20」獨占鰲頭。英國編舞家阿克郎．汗的《Desh》排名第13，美國編舞家馬克．莫利斯的《V》名列16，比利時的安.德麗莎.克斯梅克的《雨》獲選為第17名。

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