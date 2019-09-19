美國汽車大廠通用（GM）18日宣布，該公司計畫暫時裁員加拿大奧沙華（Oshawa）組裝廠的1,300名員工，原因在於該廠皮卡車產量受美國罷工影響而砍半。

通用與工會全美汽車工人聯合會（UAW）的勞資談判陷入僵局，導致近4.6萬名美國勞工周一發起全國性罷工迄今。這使得美國工廠無法供應重要零件給其他國家，加拿大工廠產能因此大受影響，促使通用做出「暫時」裁員決定。

通用與工會勞資談判仍在進行當中，但雙方尚未達成協議。據通用主管表示，雙方目前「已有進展」。

(工商 )