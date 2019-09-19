美國罷工拖累產能 通用宣布加國裁員1300人 09:122019/09/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國汽車大廠通用（GM）18日宣布，該公司計畫暫時裁員加拿大奧沙華（Oshawa）組裝廠的1,300名員工，原因在於該廠皮卡車產量受美國罷工影響而砍半。 通用與工會全美汽車工人聯合會（UAW）的勞資談判陷入僵局，導致近4.6萬名美國勞工周一發起全國性罷工迄今。這使得美國工廠無法供應重要零件給其他國家，加拿大工廠產能因此大受影響，促使通用做出「暫時」裁員決定。 通用與工會勞資談判仍在進行當中，但雙方尚未達成協議。據通用主管表示，雙方目前「已有進展」。 (工商 ) #通用 #美國 #裁員 #罷工 #加拿大 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》 已是「票房毒藥」的空服員工會 16:432019/09/15 生活 勞資談判陷入僵局 通用汽車工會揚言罷工 08:322019/09/16 財經 勞資談判陷僵局 通用4.6萬勞工大罷工 04:102019/09/17 全球財經 獨家》「加」料吃到飽 文華東方Buffet「楓」富開賣 09:012019/09/17 旅遊 美中副部長級貿易談判將於週四重啟 10:592019/09/17 兩岸 穆迪：貿戰外溢風險 二行業影響最大 20:052019/09/17 財經 中國會前釋善意 連二日大買美國大豆 04:102019/09/18 財經要聞 桃空職工試圖以政治力影響裁決 長榮航空2點反駁 11:522019/09/18 生活 罷工空服員偕立委討優待機票 長榮嗆勿用政治力 11:542019/09/18 生活 《航運股》桃空職工找立委影響裁決？長榮航表遺憾 11:422019/09/18 財經 國際熱門新聞 恐再添斷交國？吐瓦魯親台總理遭換下台了 - 時事 夾縫求生？華為砸469億拉全球人才 投入這計畫 - 國際 不是說有隱憂…美軍仍購陸無人機 原因曝光了 - 國際 美海軍首鬆口 拍到UFO是真的 - 國際大事 - 中國時報 死後世界也好擠 港驚人墓地照曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。