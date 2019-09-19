氣象達人彭啟明今（19）日在個人臉書專欄表示，在台灣東方約800公里的熱帶性低氣壓，過去1、2天仍持續整合，目前有集中的現象，很有機會在今天發展成今年第17號颱風塔巴。由於中心距離台灣近，要留意可能受到其外圍環流的影響，或行經路線是否稍微西偏，過去幾天因為在整合，有明顯滯留轉彎現象。

彭啟明說，未來由於東邊的太平洋高壓勢力略微增強，會引導颱風往北前進，預期會在宮古島和那霸間通過，和台灣仍保持一定距離，暴風圈可能還碰不到海上警戒區域，但距離台灣實在不遠，仍需要保持關注。

預測颱風最近台灣的時間點會在周五到周六，外圍環流會影響北部及東北部，如果轉彎調整時偏西，距離台灣會更近一點，影響範圍及雨勢可能會較大。如果仍維持目前的距離往北前進，雨量就會集中在北部，這是未來觀察的重點。不過沿海的風浪將會明顯增強，要留意引發的長浪。

當周末塔巴加速往日本而去，台灣附近的天氣仍維持東北風的態勢，可能還會持續到下周三、四。之後太平洋高壓可能會逐漸增強，溫度會逐漸緩升，但整體環境還在調整中，尤其北方的高壓系統有在往南延伸趨勢，後續發展仍有不確定性，但受到颱風影響的機會將略微降低。

氣象局也表示，周五至周日熱帶性低氣壓（或輕度颱風）逐漸由台灣東邊北上，東北風也會加強，迎風面的北台灣易有斷斷續續的降雨，有時降雨會比較顯著，花東及南部地區偶爾也會有些零星降雨。

(中時 )