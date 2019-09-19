40年以上危樓牆裂、鋼筋裸露，天花板、陽台掉落，超過100戶弱勢居民無力搬遷，感嘆「人命不值錢」（戴上容攝）

新北市淡水區淡金路三段331巷內房屋老舊，內政部1992年發布「淡海新市鎮二期都市計畫」，但計畫延宕至今尚未徵收，40年以上危樓牆裂、鋼筋裸露，天花板、陽臺掉落，超過100戶弱勢居民無力搬遷，感嘆「人命不值錢」，內政部營建署表示，將於10月召開座談會蒐集住戶意見。

內政部營建署人員、新北市府各局處、新北市議員陳偉杰日前到淡金路三段331巷內房屋會勘，發現補丁般的危樓外觀出現不少裂痕，房屋內部牆壁斑駁，水泥牆鋼筋外露，更有陽臺牆壁掉落，嚴重宛如斷垣殘壁。

40年以上危樓牆裂、鋼筋裸露，天花板、陽台掉落，超過100戶弱勢居民無力搬遷，感嘆「人命不值錢」（戴上容攝）

40年以上危樓牆裂、鋼筋裸露，天花板、陽台掉落，超過100戶弱勢居民無力搬遷，感嘆「人命不值錢」（戴上容攝）

「延宕近30年的危樓，是政黨輪替的後遺癥」盧姓居民表示，淡海新市鎮都市計畫歷經政黨輪替重啟、暫停多次，住戶怕整修房子後，房子又被徵收，得不償失，許多住戶放棄房子紛紛出走，剩下的都是老弱婦孺。

一旁社區住戶更哭訴，現在留下來400人都是社會弱勢，銀行因不穩定性不願貸款，實在無力負擔巨額裝修費用。

內政部營建署新市鎮建設組科長廖佳展表示，10月將舉辦座談會聆聽居民意見，重啟第三次通盤檢討及環境影響評估，最快要7年規畫評估後才動工。

陳偉杰表示，社區幾乎都是危樓，超過100戶、400人居住權益嚴重受損，這幾年房屋都曾發生無預警掉落情形，7年評估太久，危樓像不定時炸彈，若鬧出人命誰負責？

新北市城鄉局都市計畫科長楊恩捷表示，危老建築物可由市府上呈給內政部做通盤檢討案參考，若都市計畫調整後，可依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》申請危老建築補助。

新北市工務局股長詹世偉表示，若檢驗結果為海砂屋，將提供海砂屋補助最高20萬，並於10月座談會中向住戶宣導。

(中時 )