大陸20歲新生代女星劉露月初在湖北宜昌東高鐵站和警察爆發衝突，她強行帶被列為違禁品的易燃壓縮氣瓶，劉露被查出後又不願配合，還爆粗口嗆警「你完了」、「我警告你」，儘管劉露昨發聲明道歉，依舊止不住撻伐聲浪，最後遭公司發聲明解除經紀合約。

劉露月初在高鐵站被發現有300ml易燃壓縮氣罐，已超過120ml的可攜帶容量，她被查出後不願配合，又企圖硬闖，甚至在高鐵站大鬧，爆粗口嗆警「你完了」、「我警告你」、「我也是公眾人物」，囂張行徑引發網熱議。

劉露微博全文。（圖／取材自劉露becky-微博）

最後劉露遭行政拘留5天，她昨也在微博發聲明道歉，懊悔自己情緒失控「我一直因自己的愚蠢錯誤行為，無比煎熬無比後悔無比羞愧」，但仍止不住網友砲火，而原是湖南衛視芒果TV簽約藝人的劉露，昨晚則遭芒果TV發聲明宣布解約。

芒果TV在聲明中提到，事件發生後，公司第一時間派人前往現場，對劉露嚴厲指責一頓並向警方道歉，但劉露妨礙公務、擾亂公眾秩序，對社會造成負面影響「我司已與劉露解除藝人經紀合約」，並強調將會以此為戒，嚴格要求藝人的道德修養，而網友對於劉露遭解約，則一面倒表示贊同。

芒果TV微博全文。（圖／取材自芒果TV微博）

(中時電子報)