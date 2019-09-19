《Hoopspalace》在官方IG上面公布一項相當有趣的數據圖，列出自從2010年以來，籃球場上各個區域命中率最高的球員組合圖，這項統計必須至少出手500次外線跳投或2500次籃下出手，結果「小皇帝」詹姆斯在油漆區命中率高居首位！

根據統計，詹姆斯在油漆區命中率達到6成95，幾乎快要7成，如此驚人的命中率，來自詹皇的傲人體能破壞力，畢竟只要他從油漆區外圍啟動切入，幾乎整個聯盟沒人可以阻擋，才讓他在油漆區的命中率如此嚇人，甚至到了不可思議地步。

至於在三分線外的5個出手點，勇士柯瑞與公鹿柯佛分別占據兩點的領先者，柯瑞在兩邊45度角的三分命中率，分別高達4成39、4成46，柯佛則在右側底角與正面三分命中率為5成07、4成45，左側底角三分最準的是湖人丹尼格林的4成50。

而在中距離方面，已經退休的諾維茲基，分別在左、右兩側0度角的命中率為4成85與4成84，展現真正「中距離教科書」本事，左側45度角中距離命中率最高的是納許5成15，右側45度角中距離命中率最高的是雷霆保羅的4成97。

(中時電子報)