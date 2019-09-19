美國俄亥俄州(ohio)有一名15歲的男孩自以為幽默的惡作劇卻讓他遭判拘留30天以及社區服務。男孩遭判刑的原因是因為他在學校參加烹飪比賽時竟將精液混進薄煎餅中，送給老師品嘗。事後，男孩承認了他的行為。據《太陽報》報導，這起「黑色幽默」的惡作劇似乎還有其他7位不具名的協助者參與。據報導指出，當天還有另一名男孩帶了混有尿液的烤肉醬並使用它完成食物，並將這噁心的餐點供給不知情的4名老師。

這令人作噁的事件，源於學校正在舉辦一個名叫「全球美食」的活動。學校邀請老師們擔任評審，卻不想竟遭男孩子們惡意戲弄。渾然不覺的老師們在吃下摻有精液的薄煎餅後，還詢問了學生們這道料理的配料。

老師A：「這是用羊奶或牛奶做的嗎？」

男學生：「呃，這是牛奶。」

老師B：「這是新鮮的牛奶？」

老師C：「我真的沒騙人，它的味道嘗起來真好。」

檢察官表示這幾個惡劣的男孩除了討論使用的「配方」外，也在手機中詳細的討論該怎麼滅證。目前這幾個男孩恐將面臨一系列的重罪起訴。針對這件事情，學校也發出聲明表示，這件事情反映出孩子有多容易受到網路媒體的影響，使老師們都人心惶惶。同時該校也強調，老師應該受到尊重與友善的對待，任意妄為的行為都是不可取的。

(中時電子報)