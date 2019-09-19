在索羅門群島政府決定與台灣斷交，並與中國建交後，傳出美國副總統彭斯拒絕與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞會晤。彭斯辦公室今天證實這項消息。

在傳出索羅門群島有意與台灣斷交之後，美國政府積極為台灣奔走，甚至安排彭斯（Mike Pence）利用聯合國大會召開之際，與蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面，希望能為台灣留下盟邦。不過在索國16日決定與台灣斷交後，傳出彭斯拒絕與蘇嘉瓦瑞會面。

彭斯辦公室今天在回覆記者的詢問郵件中，證實這項消息，但不願進一步說明。

媒體先前報導，蘇嘉瓦瑞7月與彭斯通電話時，曾要求見面討論發展夥伴關係，但在索國決定外交轉向後，彭斯決定取消會面。

台索斷交在華府引發不小震撼，聯邦參議院外交委員會今天上午舉行的聽證會上，邀請美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）就美國印太政策，特別是香港議題說明，但台索斷交成為今天會議重點，多位參議員要求美國行政部門採取行動。

史達偉今天下午也特別出席台灣農業採購團在國會山莊舉行的簽約儀式，並公開致詞表達感謝。這是首次有美國亞太助卿出席台灣舉辦的公開活動，在台索斷交之際，更顯意義。

(中央社)