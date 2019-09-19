自美陸貿易戰爆發以來，大陸電信巨擘華為遭美國盯上，不僅在國際上發起圍剿，呼籲美國盟友勿用華為5G設備之外，並將其列入出口管制清單。對此，華為除了開始轉移供應鏈，並積極開發非美國的替代產品之外，並計畫在未來升級「沃土計劃」，在5年投入15億美元（約新台幣469億元），讓全球夥伴替華為未來晶片及運算平台打造軟體。

綜合外電報導，華為輪值董事長胡厚崑18日在2019華為全聯接大會公布升級「沃土計劃」，將在運算產業構建開放生態，預計未來5年投入15億美元協助現行的開發者，鼓勵外部業者為華為服務打造應用程式（App），包括可能為剛推出的智慧手機作業系統鴻蒙OS（HarmonyOS）設計App。

華為2015年全聯接大會首度發布「沃土計劃」，迄今已幫助全球130萬開發者和1萬4000個獨立軟體供應商。胡厚崑表示，運算產業的未來會是價值超過2兆美元的龐大市場，我們將繼續投資下去，而華為的「沃土計劃」最終將擴大到500萬夥伴開發者。

面對美國施壓，胡厚崑也表示華為過去一年承受了很大壓力，現在的華為確實不錯，已經取得了近60份5G合約，今後的發展是聯接與計算並重。至於華為能否完全替代如Google服務等美國技術，華為創辦人任正非16日表示，雖然華為也有替代方法，但是如果要進行替代，需要2、3年時間才能完成。

(中時電子報)