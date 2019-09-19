PTT網友討論蔡英文論文。(圖/翻攝自PTT)

PTT網友討論蔡英文論文。(圖/翻攝自PTT)

PTT網友討論蔡英文論文。(圖/翻攝自PTT)

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位真相到底為何？網路節目主持人彭文正指控蔡英文論文涉作假，已被蔡提告妨害名譽，但風波始終沒因此而平息，反而越燒越旺。

而目前旅居英國牛津的徐永泰博士（D Phil. Oxon.）特地親赴LSE閱覽蔡的博士論文，並在《世界日報》寫下讀後感一文，發現蔡英文的論文竟如此機密！徐永泰表示，要在LSE的婦女圖書館閱讀室借閱菜的論文，必須符合四個條件，分別是：

第一、要擁有LSE的圖書卡，而圖書卡的申請則要符合LSE的申請條件。

第二、必須在LSE的婦女圖書館閱讀室的指定特別閱讀室中閱讀，不可外借。

第三、閱讀過程需有圖書管理員的「監督」。

第四、作者蔡英文要求，「不可翻印拍照」、「不可引用內容」、「不可錄音」、「不可使用鋼筆筆記，僅能使用鉛筆」、「閱讀過程不可喝水」。

如此嚴苛的條件讓網友傻眼，直問蔡英文根本是心裡有鬼，才會要LSE設下重重關卡來妨礙別人查證，明明就只是一件開場記者會來解釋就解決的事，難道真的是怕公開後會「得1.5個諾貝爾獎」嗎？

(中時電子報)