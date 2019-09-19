「小飛俠」布萊恩19日接受《The Players Tribune》訪問，終於坦承自己過往打球時期，就算被外界批評是名相當自私的球員，也只想證明自己就算沒有「俠客」歐尼爾在旁，自己也可以靠著一己之力領軍湖人奪冠，最後他也證明自己做到了！

「在我生涯有段時期被批評為自私的球員，外界認為我們融入球隊只是因為總冠軍，我明白這點，因為我們拿下3連霸，」布萊恩說，「但我也清楚當我退役，他們會說我這麼出色是跟歐尼爾一起打球，我的想法就是等等，你們不可以這樣！」

「所以跟歐尼爾分開很重要，因為我不想這些變成那些人攻擊我的理由，但我確實在沒有他的情況下奪冠，你們也想看看我一個人能做到什麼，」布萊恩說，「或許你想像一下喬丹在張伯倫身邊打球，歐尼爾很容易被說成核心，我只能在後面。」

回顧當年歷史，布萊恩和歐尼爾攜手拿下2000到2002年總冠軍，創下湖人3連霸，但在2004年歐尼爾被湖人交易到熱火，身陷性侵案醜聞的布萊恩，直到2009年，才換成跟保羅蓋索聯手，攜手搶下「後歐尼爾時代」的首次冠軍，隔年也完成連霸。

(中時電子報)