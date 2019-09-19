賴品妤的比基尼舊照讓網友嗨翻。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

賴品妤比基尼大秀好身材，與前一天記者會上鞠躬撞麥克風形成極大反差。（圖／摘自臉書）

「太陽花女戰神」賴品妤18日確定代表民進黨角逐新北市汐止區立委，當日記者會因為90度鞠躬，整個頭栽進2支麥克風之間，讓她一夕爆紅，隨即被網友挖出她穿比基尼的火辣身材，與前一天撞麥克風糗照，形成極大反差，網友看到她的辣照紛紛大讚：「汐止選民全力支持」。

賴品妤因鞠躬撞到麥克風一夕爆紅。（影片取自臉書）

賴品妤昨天在記者會上致詞完鞠躬時，因為鞠躬動作過大，整個頭栽進講台上2支麥克風之間，造成頭髮成了「蟑螂鬚」髮型，大家看到都笑歪，網友還製作梗圖到她的臉書留言，林昶佐也在下方惡搞回應「妳是不是故意的？」，賴品妤本人也回發文：「謝謝大家排山倒海的梗圖，各位鄉親的意見我聽到了」。

賴品妤的舊照後來被網友起底，她過去時常在臉書曬「Cosplay照」與比基尼照，大方秀出好身材，讓眾人看完大讚：「汐止選民全力支持！」，但仍有網友在下面回應：「確定不放頭插著麥克風那張嗎？」。

(中時電子報)