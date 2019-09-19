「先進鷹」戰機

歷經新型F-15戰機中途殺出，可能擠壓採購F-35預算的紛紛擾擾後，美國參院國防撥款小組委員會10日建議，為8架F-15EX戰機提撥9.924億美元（308億台幣）採購資金，而其中有2架為測試機，主要用以資助新機的研發，測試與評估。

而就在傳出這好消息後，據《防務部落格》（Defense Blog）18日報導，波音（Boeing）公司在社群媒體上公佈了最新的F-15EX「先進鷹」（Advanced Eagle）影片。波音在宣傳影片中說，F-15EX將安裝全球最快的電腦，飛控系統與前緣電子雷達。

此外，波音在官網上說，對美國空軍的戰力需求而言，F-15EX是最符合成本效益，最具備戰力，也最先進的解決方案，能為機隊增添戰力。波音說，美國空軍為了支持國防戰略，每年必須再採購24架戰機。而空軍要迅速、經濟地滿足迫切的需求，採購F-15EX是唯一的途徑。

F-15EX是雙座戰機，後座艙完全任務化，有寬大的面板顯示器，頭盔顯示器與功能齊全的飛控系統。此外、它能搭載盟邦付錢測試並安裝的反艦武器。事實上，它總共能攜帶重達2.9萬磅（約13公噸）的各式武器，未來能執行擊落敵機，打擊空中目標，甚至攻擊海上船艦等任務。

不過，由於軍方對採購F-35與F-15EX的爭議不斷，《空軍雜誌》（Air Force Magazine）從各方面比較了F-15EX和F-35，指出它們一架大約都是8000萬美元（約25億台幣），但共同點僅止於此。F-35隱形性能較優，而F-15飛得較高、較遠、較快，並能搭載較多武器。此外，俄製S-400飛彈防空系統能在20英里（約32公里）外偵測到F-35，但卻能在200英里（322公里）外察覺F-15EX。

此外，F-35最高速度達1.6馬赫，航程為670英里（1,080公里），升限5萬英尺（15,240公尺），可搭載2.2萬磅（近1公噸）彈藥。而F-15EX最高速度為2.5馬赫，航程為1,100英里（1,770公里），升限6萬英尺（18,300公尺），能搭載29,500磅（13公噸）彈藥。

另一方面，F-35戰機1小時的作業費為3.5萬美元（110萬台幣），而F-15EX則為2.7萬美元（85萬台幣）。新型F-15EX戰機的主要優勢在於，現有的F-15中隊能迅速並以較低的花費換裝新型「鷹式」（Eagle）戰機。

(中時電子報)