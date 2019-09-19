自索羅門群島後，我國在南太平洋恐再失一友邦？據外媒報導，台灣友邦吐瓦魯政局更動，「親台派」領袖索彭嘉在19日的秘密投票之後，無法保住總理之位，而新任總理納塔諾（Kausea Natano）對台政策不明，外媒稱此恐為台灣邦交的「潛在打擊」。

據路透社報導，索彭嘉（Enele Sopoaga）過去一直強烈支持台灣，在本月初的國會大選後原本能保住席次，但根據當地政府發言人拉露亞（Silafaga Lalua）說，在19日的16席國會投票後，反而選了納塔諾（Kausea Natano）擔任新總理，納塔諾在這次祕密投票中獲得10票，目前不知他對台灣態度。

報導指出，南太平洋一向是台灣外交重點區域，不過自2016年蔡政府執政以來，北京積極挖腳我國友邦，如索羅門群島才剛於16日宣布中斷與台36年來的外交關係，引起西方國家不安，而台灣當局更指責北京此舉是在干預選舉。

對於台索斷交，美國副總統彭斯（Mike Pence）已取消原定在聯合國大會時與蘇索國總理嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面。具路透先前報導，一名匿名美高級官員表示，「但索羅門群島決定與台灣斷交，轉而外交承認大陸是有後果的。他們這麼做傷害了一段歷史上牢固的關係」，「這是個挫敗，將短期內獲得中國的好處，看得比與美國的長期承諾重要。」

(中時電子報)