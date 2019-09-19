原公務員懲戒委員會(公懲會)委員長石木欽被指涉嫌接受不當招待請辭，國民黨團今日召開記者會，進一步質疑石木欽涉嫌司法喬案炒股，購買案件關係人所控制公司的股票，賺了2千萬元。

黨團首席副書記長陳宜民表示， 媒體報導指出2014年法務部已經接到關於石木欽不法行為的檢舉，17日司法院報告認定石木欽多次接受案件關係人商人翁茂鍾招待，甚至可能有炒股獲利上千萬的行為，負責官箴的公懲會委員會竟然有這樣的行為，他先前還毫無悔過心，宣稱問心無愧沒有違反法規與倫理規範的行為，但公懲會掌理懲戒權，是維持官箴的最高機構他應該要有更高道德標準，而不是用最低標準，因此對他提出嚴厲譴責，這也顯示蔡英文用人失當，司改更是假的。金管會應該好好查清楚石木欽有沒有炒股。

黨團副書記長林奕華指出，石木欽違反法官倫理規範，蔡英文更該為用人失當道歉，司法院認證石木欽違反10項法條，包括以妻子和兒子名義買進翁茂鍾所經營控制公司的股票，日後再出售獲利，這些股票疑為石木欽所有卻沒有據實申報財產，打臉石木欽自稱的清廉操守。當初石木欽用申誡羞辱台大校長管中閔，如今對自己行為卻宣稱問心無愧。

林奕華進一步質疑，石木欽曾是翁茂鍾案件的陪席法官，卻又三次購買與翁茂鍾有關的股票獲利2千萬元，難道沒有內線交易和對價關係嗎？應該立刻調查。如今他退休了，應該開班教課，教大家怎樣操盤，林奕華也質疑石木欽為何不用利益迴避？難道是因為他後台夠硬，所以沒有人敢調查他？而且這麼重大的事件，為什麼就讓石木欽用請辭且行政調查的方式草草了事？

(中時 )