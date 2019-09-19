面對杜蘭特接受《華爾街日報》訪問，埋怨自己始終無法融入勇士，且勇士總教練科爾在季後賽不願放他單打，勇士當家球星柯瑞19日選擇正面回應KD，除了強調KD很清楚隊友之間的情誼，更相信沒有人可以搶走他們2連霸成就！

「我想說的是，那很艱難，尤其是站在聯盟頂端，很多問題都被放大，」柯瑞說，「但杜蘭特知道我們隊友之間情誼，作為場上和場外朋友之間感情意味什麼，沒人能奪走我們成就，不管最後他做出怎樣決定或解釋，一定都有他的理由。」

至於杜蘭特認為勇士在季後賽應該多打一些1對1，柯瑞也回應，「我不在乎我們進攻如何執行，因為我們一起拿下兩次總冠軍，過去幾年我們陣容才華洋溢，也花了很長時間找尋平衡，就算結果不一定是完美的，但那兩冠就是最佳證明。」

「在某種程度上，我們都想追求個人單打，但我還是想要多拿幾次總冠軍。」柯瑞如此高EQ的回應，充分證明他跟杜蘭特比較起來，還是柯瑞「懂事」多了，就算面對杜蘭特如此無情的批評，柯瑞還是選了最正面的方式回應杜蘭特。

(中時電子報)