恒指小幅開高66點 騰訊開低0.1％ 10:242019/09/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會一如預期減息，恒指連跌三日插近六百點後，今早反彈。恒指開高66點報26,820點，國企指數開高32點報10,511點。 個股方面，騰訊開低0.1％，報342.6港元；友邦開高0.5％，報79.3港元；平保開高0.6％報94.3港元；工行開高0.9％報5.33港元；港鐵開低0.4％報46.3港元。 (工商 ) #港元 #開低 #工行 #友邦 #預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》9月台指期、金融期及電子期齊開低 08:522019/09/16 財經 《港股》恆指開低走低，石油股大漲、航空股下挫 10:342019/09/16 財經 恒指開低震盪走低 下跌近300點 11:012019/09/16 財經 《盤中解析》台塑四寶領軍，台股開低走高 11:082019/09/16 財經 港金管局：聯繫匯率及存款穩定 未見資金顯著流出 15:512019/09/16 財經 恒指跌228點 27,000點失而復得 17:122019/09/16 財經 《港股》油價暴漲不利全球成長，恆指開低走低 10:172019/09/17 財經 港股收跌1.23％ 16:402019/09/17 財經 總統出席中美洲獨立198週年紀念酒會 20:012019/09/17 政治 聯合國大會開議 11友邦連署遞函挺台灣 11:402019/09/18 國際 兩岸熱門新聞 加商出口陸軍事技術遭美起訴 漢翔須警惕F-16V重蹈IDF覆轍 - 兩岸 - 旺報 等離子術成熟 研製轟-20零障礙 - 焦點新聞 - 旺報 美國之音：陸媒總編胡錫進抱怨大陸互聯網 - 兩岸 王義桅：西方為何開始向大陸學習改革 - 兩岸 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。