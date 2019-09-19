美國聯準會一如預期減息，恒指連跌三日插近六百點後，今早反彈。恒指開高66點報26,820點，國企指數開高32點報10,511點。

個股方面，騰訊開低0.1％，報342.6港元；友邦開高0.5％，報79.3港元；平保開高0.6％報94.3港元；工行開高0.9％報5.33港元；港鐵開低0.4％報46.3港元。

(工商 )

#港元 #開低 #工行 #友邦 #預期