台南麻豆文旦採收已進入尾聲，緊接著大白柚登場，果園在麻豆尪祖廟的麻豆果樹產銷班第30班陳信宏，2011年放棄日本的高薪工作，與妻子回鄉照顧袓傳三代的百年果園，並打造專屬品牌「禡袓保柚」，在他積極向前輩們請教下，累積許多栽培管理經驗，生產的文旦及大白柚都供不應求。

52歲的陳信宏學電機出身，退伍前往日本的佐滕建設工業株式會社從事電力工程工作，6年後回台負責分公司業務，由於母親2011年過世後，父親年邁，袓傳三代果園沒人看管，他決定放棄高薪工作，回鄉從農。

麻豆尪祖廟附近所產柚子，在清朝及日治時期被指定為皇室貢品，陳信宏自祖父時期即在尪祖廟種植文旦、大白柚。雖然從農年資不深，陳信宏多方請益，參加改良場等試驗單位舉辦的相關栽培管理課程，使得門外漢的他在短時間內累積許多栽培管理經驗。

由於麻豆區尪祖廟附近土壤屬於黏土，排水不好，不易照顧，陳信宏為了使果園土壤及果樹保持最佳狀態，園內採人工除草，不使用除草劑，並施用有機質肥料，為了提高柚樹吸收有機肥效率，在冬季時還以穴施法施肥。

陳信宏說，從農工作雖然辛苦，但有更多時間能陪伴家人，柚園採收時其實是全年工作最辛苦的時刻，但親戚、好友們聚在果園幫忙採收柚子，讓園區充滿著歡樂的氣氛，是他從農工作中最期待的時刻。

農糧署南區分署長姚志旺表示，陳信宏對於食安要求很高，為了使消費者享用到安全的文旦，參加產銷履歷驗證，透過驗證機制及相關規範、制度，使果園在管理與防治上達到食品安全的標準。

陳信宏所生產的文旦及大白柚等柚子主要銷售於宅配及行口，今年文旦已供不應求，大白柚產期將至，想品嘗好吃的大白柚可提前預訂。

(中時 )