網友在ptt提問。（圖/ptt)

台灣炸雞店林立，各有支持者，除了連鎖速食業者炸雞外，豪大雞排等屹立不搖外，近年來還有肥老爹等炸雞店興起，有網友在ptt上發文提問「請推薦真能屌打胖老爹的炸雞店」，引起網友熱議激推拿坡里、昌平這兩家。

網友在ptt上以「請推薦真能屌打胖老爹的炸雞店」為題發文說，他是炸雞愛好者，其實好不好吃真的蠻主觀的，但從胖老爹還沒爆紅時他就是常客，「胖老爹主打的就是現炸，就是愛那種熱熱燙燙啾西啾西的感覺，近期退燒對我而言也是好事，我又不用排隊惹」。

他並說，有鄉民愛留言「我家巷口屌打」，他還真的沒找到有哪一家是能滿足他這種現炸控的，拜託請認真推薦，真的能屌打胖老爹的(速食非現炸就免了)。

文章一出，引起網友熱議，紛留言推薦「拿坡里啊」、「昌平不錯吃」、「東海15分鐘炸雞」、「高雄推薦CC老爹，好吃」等，其中網友推薦最多的是「拿坡里」、「昌平」；網友說，「巷口是昌平的話的確可以屌打啊」、「拿坡里要內用」。不過，有網友問昌平在哪？天龍人沒聽過。經查網路，為昌平炸雞王，多在中南部。

還有網友呼應原po表示，「胖老爹的炸油似乎每家用的不同」、「就算不用排隊還是靠北慢啊」、「就沒特別好吃，改天來試昌平」、「蘆洲人沒再吃什麼胖老爹，林太太輾壓」、「胖老爹現在也跟速食店一樣，我家這就是」。

(中時電子報)