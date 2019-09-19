《戲說台灣》固定演員班底李宇柔，婚後和老公育有一子一女，日前在節目透露求子艱辛經歷，表示為了生小孩至少流產10次，好不容易生下兒子卻罹患罕見疾病，讓她一度揚言想要輕生。

李宇柔透露婚後為了懷孕，流產至少10次，有次好不容易把胎兒留住，未料因為羊水破洞感染緊急剖腹，導致胎兒不幸腦部出血過世，後來再次順利懷孕生子後，兒子竟被診斷出罹患罕見疾病AADC（胺基酸脫羧酵素缺乏症），不過令人震驚的是醫生告知此噩耗時，竟露出興奮表情表示知道要開什麼藥，更舉出美國多起案例，事後李宇柔才得知這位醫生正在進行AADC研究，為了把將李宇柔胎兒當研究對象，隱瞞了病情導致延誤治療。

李宇柔節目聊起生下罕病兒的過程。（圖／震震有詞）

也因為兒子罹病緣故，讓夫妻倆婚姻關係亮起紅燈，目前兩人已是沒有講話狀態，這也讓李宇柔表示不僅每天以淚洗面，還因憂鬱症割腕輕生，更淚崩表示：「如果有天兒子走了，我也想跟著他走」。

李宇柔上節目影片。（影片／震震有詞）

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